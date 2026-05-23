Météo : des records de températures attendus en Europe

La chaleur a déjà frappé l'Europe, marquant le début d'une vague de chaleur annoncée. À Whitstable, au Royaume-Uni, les camions de glaces font des affaires en or et les gens se rendent à la plage pour se rafraîchir au bord de l'eau.

Les températures prévues par les météorologues inquiètent déjà les professionnels de santé.

Au Royaume-Uni, le Met Office indique que les températures devraient dépasser les 32,8 °C enregistrés en mai 1944 au cours des prochains jours.

La British Heart Foundation met en garde contre les risques spécifiques que la chaleur peut présenter pour les personnes souffrant de troubles cardiaques.

Et à l'approche du jour férié britannique, Cancer Research UK indique que ses derniers chiffres prévoient un record de 20 800 cas de mélanome au Royaume-Uni cette année.

L'organisation précise que les taux de cancer de la peau au Royaume-Uni ont augmenté de près d'un tiers au cours de la dernière décennie.

Le Royaume-Uni, qui a connu jusqu'à présent un printemps humide et frais, verra la température grimper de 15 degrés Celsius ce week-end.

Ce phénomène météorologique est décrit par certains scientifiques comme un « dôme de chaleur », la pression retenant l'air chaud au-dessus des pays comme un couvercle.

La chercheuse en climatologie Mireia Ginesta, de l'université d'Oxford, explique pourquoi les températures augmentent.

« Ce que nous vivons est essentiellement un changement de direction des vents : nous avons eu des vents soufflant du nord, en provenance de latitudes plus élevées, donc des vents plus froids la semaine dernière, mais à partir de maintenant, nous aurons des vents soufflant du sud. »

Elle explique que ces vents du sud circulent dans le sens des aiguilles d’une montre, apportant de la chaleur depuis l’Afrique du Nord et l’Europe du Sud.

La professeure Hannah Cloke, de l’université de Reading, poursuit en expliquant que l’analogie avec le dôme vient du fait que la haute pression continue de retenir la chaleur au-dessus du continent.

« Il y a cette zone de haute pression qui stagne au-dessus de l’Europe occidentale, y compris le Royaume-Uni. Cela signifie que tout s’affaisse. L’air s’affaisse donc et se réchauffe à mesure qu’il descend, tout en dissipant les nuages. Tout cela emprisonne la chaleur près de la surface. C’est un peu comme si l’on recouvrait tout d’une couverture », explique-t-elle.

« Cela permet à ce réchauffement de s’accumuler sur plusieurs jours. L'ensoleillement et les sols plus secs y contribuent, et l'anticyclone va ensuite commencer à faire remonter l'air depuis le sud, d'où provient cet air plus chaud en provenance d'Afrique du Nord. Certaines personnes décrivent cela comme un dôme de chaleur. Je ne m'avancerais pas encore tout à fait sur ce terrain, car il n'est pas encore aussi persistant ou stationnaire que ce que nous avons vu auparavant, par exemple. Et ce n'est pas un terme technique ou météorologique. « Vous savez, il est assez utile d’imaginer ce type d’air stationnaire qui réchauffe tout, comme un couvercle de casserole posé dessus. Mais nous n’en sommes pas encore tout à fait là. Nous devons voir combien de temps cela va durer », explique Cloke.

Cloke souligne qu’il y a des orages grondants près de l’Espagne, ce qui pourrait signifier que la chaleur attendue ne va pas persister.

Alors que ce sont généralement les pays du sud de l’Europe qui subissent des températures extrêmes, Mme Ginesta affirme que la chaleur touchera particulièrement l’ouest et le centre du continent.

Elle explique : « En réalité, cela va surtout toucher le Royaume-Uni, la France et les pays du Benelux plus que le sud de l’Europe ou l’Espagne et le Portugal, car le système de haute pression sera particulièrement centré sur l’Europe centrale ; ce sont donc essentiellement ces régions qui connaîtront des températures nettement plus élevées que d’habitude. »

Le rayonnement solaire émis par le soleil se divise en deux catégories : le rayonnement à ondes courtes, qui provient directement du soleil, et le rayonnement à ondes longues, qui correspond à la chaleur réfléchie par la surface de la Terre.

La professeure Ronita Bardhan, de l’université de Cambridge, explique que l’environnement fortement urbanisé de la plupart des villes occidentales piège le rayonnement à ondes courtes du soleil, amplifiant ainsi la chaleur qui n’a nulle part où aller.

Elle explique : « Lorsque le rayonnement solaire frappe notre environnement, imaginez généralement qu’il n’y ait pas de bâtiments, pas d’infrastructures construites, que tout soit naturel : une partie serait absorbée par le système, par le système terrestre, et l’autre partie serait libérée. Ce qui se passe lorsque ces ondes longues et ces ondes courtes frappent, c’est qu’une partie est libérée, mais les ondes courtes continuent alors à être réfléchies au sein de notre système. Comme nous avons désormais un environnement bâti, nous avons construit des villes de telle manière que ces ondes courtes restent piégées dans cet environnement bâti et sont constamment réfléchies dans l’espace urbain. »

Les scientifiques ne sont pas prêts à spéculer sur la durée de cette vague de chaleur inhabituelle en mai, mais ils affirment que le réchauffement de l’océan Pacifique signifie qu’à l’approche de l’automne et plus tard dans l’année, l’Europe commencera à ressentir les effets d’un système météorologique de type « super El Niño ».

Ginesta déclare : « Nous allons assister à la formation d’un super El Niño au cours de l’année à venir, ce qui entraînera probablement davantage de vagues de chaleur l’année prochaine, bien sûr. Mais dans ce cas précis, nous ne pensons pas que cela influence (les températures élevées actuelles) fondamentalement. »

Alors que l’Europe s’apprête à passer un week-end ensoleillé, il est rappelé aux amateurs de soleil de rester prudents face à la chaleur.

Cancer Research UK souligne qu'environ 17 000 cas de mélanome par an pourraient être évités. Près de 90 % des cas au Royaume-Uni sont causés par une exposition excessive aux rayons ultraviolets (UV) du soleil et des bancs solaires.