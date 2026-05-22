Grèce : des manifestants défilent à Athènes devant l'ambassade d'Israël

Brandissant des drapeaux palestiniens et scandant des slogans en soutien à Gaza, les protestataires ont marché sous haute surveillance policière, des bus de police étant déployés autour du quartier diplomatique. Certains militants ont allumé des fumigènes depuis les toits situés face à l’ambassade. Le rassemblement est resté pacifique, mais il a illustré la colère croissante en Grèce face à la gestion israélienne de la flottille. Plusieurs participants ont accusé les forces israéliennes de violences et de détentions illégales après l’arraisonnement des navires en eaux internationales. La manifestation intervenait alors qu’environ 422 militants expulsés par Israël arrivaient plus tard dans la journée en Turquie. Le ministère israélien des Affaires étrangères a qualifié l’opération de la flottille de « coup de communication », tandis que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a défendu l’interception tout en prenant ses distances avec les vidéos diffusées par le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, montrant des détenus agenouillés et les mains attachées. Le Royaume-Uni, la France et le Portugal ont convoqué jeudi des représentants israéliens afin d’obtenir des explications sur le traitement des militants arrêtés. À Athènes, les organisateurs ont également dénoncé la coopération entre le gouvernement grec et Israël dans le contexte de la guerre à Gaza, qui provoque depuis 2023 des manifestations régulières à travers l’Europe.