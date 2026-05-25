Nigéria : candidat à un 2e mandat, Tinubu défend son bilan économique

Le président nigérian Bola Tinubu, 74 ans, a accepté sans réserve sa nomination en tant que candidat du Congrès progressiste (APC), le parti au pouvoir.

Officiellement désigné candidat du parti pour l'élection présidentielle de 2027 lors d'une cérémonie à Abuja, la capitale, le chef d’état a profité de son discours d’acceptation pour défendre avec vigueur les réformes économiques controversées de son administration.

"De nombreux Nigérians sont encore confrontés à la hausse des coûts et à l’ajustement économique ; nous ne minimisons pas ces préoccupations. Nous les comprenons et nous gouvernons non pas dans le confort, mais dans la réalité, avec honnêteté et action", a déclaré Bola Ahmed Tinubu.

Car si les réformes entreprises par le président Tinubu sont saluées par les investisseurs, l’inflation et la hausse du coût de la vie continuent de peser lourdement sur les Nigérians.

« Nous ne sommes pas faits pour les chemins faciles, nous voulons aller vite, apporter la prospérité et une vie meilleure à nos enfants qui ne sont pas encore nés. Nous en payons le prix aujourd’hui. », a déclaré le président nigérian.

Le président a explicitement pris pour cible les factions politiques de l’opposition, les accusant de tenter d’instrumentaliser les difficultés économiques temporaires sans proposer de plan macroéconomique cohérent.