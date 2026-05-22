"Nous ne sommes pas à vendre" : les Groenlandais manifestent contre la présence américaine

Des centaines de personnes ont manifesté jeudi à Nuuk, capitale du Groenland, pour dénoncer l’influence croissante des États-Unis sur l’île arctique après la réouverture du consulat américain dans de nouveaux locaux. Brandissant des drapeaux groenlandais et des pancartes proclamant « Nous ne sommes pas à vendre » ou « USA, rentrez chez vous », les manifestants ont défilé dans les rues sous la surveillance de la police, accusant Washington de traiter le Groenland comme un simple enjeu stratégique plutôt que comme un territoire autonome. La mobilisation est intervenue au lendemain de la visite de l’émissaire spécial américain Jeff Landry, qui a plaidé pour un renforcement de la présence militaire américaine dans ce territoire autonome danois. Ces tensions reflètent l’importance géopolitique croissante du Groenland, devenu stratégique en raison des routes maritimes arctiques et de ses ressources en terres rares. Durant la guerre froide, les États-Unis exploitaient jusqu’à 17 installations militaires sur l’île. Ils ne disposent aujourd’hui plus que de la base de Pituffik Space Base, dans le nord du territoire. Donald Trump a répété à plusieurs reprises que le Groenland était essentiel à la sécurité nationale américaine, mettant en garde contre l’influence grandissante de la Russie et de la Chine dans l’Arctique. Le Premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen a rappelé cette semaine que seuls les Groenlandais pouvaient décider de l’avenir du territoire. Les sondages montrent qu’une large partie des 57 000 habitants de l’île reste favorable à une future indépendance vis-à-vis du Danemark.