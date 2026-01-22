Oscars 2026 : « Sinners » établit un record avec 16 nominations

Le film de Ryan Coogler domine les nominations aux Oscars 2026. Avec 16 nominations, Sinners établit un record historique, dépassant Titanic, La La Land et All About Eve. Une performance exceptionnelle pour un film d’horreur, genre rarement récompensé par l’Académie.

Le long-métrage de Ryan Coogler s’impose comme le grand favori de cette 98ᵉ édition. Il est nommé dans les catégories majeures : meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario. Michael B. Jordan obtient quant à lui sa première nomination à l’Oscar du meilleur acteur. Ce succès marque un tournant pour l’Académie, qui récompense un film mêlant horreur, musique blues et fresque historique.

Une sélection 2026 marquée par la diversité

Les nominations aux Oscars 2026 se distinguent par leur éclectisme. Parmi les films en lice : One Battle After Another, Sentimental Value, Bugonia, Weapons ou encore Train Dreams. Derrière Sinners, One Battle After Another de Paul Thomas Anderson arrive en deuxième position avec 13 nominations.

Selon plusieurs observateurs, le triomphe de Sinners pourrait influencer les futures productions hollywoodiennes. Mais son succès repose avant tout sur son originalité, difficilement reproductible.

La sélection réserve aussi des surprises. Wicked: For Good n’obtient aucune nomination, malgré le succès du premier volet. Autre absence remarquée : Miley Cyrus, dont la chanson pour Avatar: Fire and Ash n’a pas été retenue.

Les 10 films nommés pour l’Oscar du meilleur film

Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners et Train Dreams.

La 98ᵉ cérémonie des Oscars aura lieu le 15 mars 2026 au Dolby Theatre de Los Angeles. Elle sera animée par Conan O’Brien.