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"Sinners" : Michael B. Jordan remporte l'Oscar 2026 du meilleur acteur

Michael B. Jordan arrive à la soirée des Oscars organisée par Vanity Fair, le dimanche 15 mars 2026, au Los Angeles County Museum of Art, à Los Angeles.   -  
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Evan Agostini/Invision
By Rédaction Africanews

and AFP

Etats-Unis

L’acteur américain Michael B. Jordan remporte l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans “sinners” où il interprète tour à tour des jumeaux .Il a devancé Timothée Chalamet, star de « Marty Suprême », Leonardo DiCaprio de « One Battle After Another », Wagner Moura (« The Secret Agent ») et Ethan Hawke (« Blue Moon »).

« Je me tiens ici grâce à ceux qui m'ont précédé : Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith. Et je suis parmi ces géants, parmi ces grands, parmi mes ancêtres, parmi mes potes. Merci à tout le monde ici présent et à tous ceux qui regardent chez eux de m’avoir soutenu tout au long de ma carrière. Je le ressens. », a déclaré Michael B. Jordan, ému.

Cette fable sur la race des vampires « Sinners »; dévoile des combattants tourmentés typiques des rôles que le réalisateur Ryan Coogler a maintes fois créés pour Micheal B Jordan.

Le cinéaste a fait de Jordan une star au cours de la dernière décennie, alors même que l'acteur doutait de sa capacité à surmonter les obstacles récurrents auxquels sont confrontés les artistes noirs à Hollywood.

L’acteur a su tirer parti de l’élan acquis en remportant le SAG Award il y a deux semaines pour décrocher un Oscar dès sa première tentative**.**

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