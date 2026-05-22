Atlanta accueille 65 000 passionnés pour l’un des plus grands salons geek des États-Unis

Organisé au Georgia World Congress Center, le festival réunit des milliers de passionnés costumés en personnages de jeux vidéo, de films ou d’anime à travers près de 93 000 m² d’espaces d’exposition. Les visiteurs patientent pour obtenir des autographes, participent à des tournois de jeux vidéo et parcourent les stands où sont vendus figurines, œuvres originales, poupées et objets de collection artisanaux. Beaucoup décrivent l’événement comme un lieu rare de rencontre et de liberté d’expression, où se croisent discussions sur des jeux indépendants confidentiels, séries d’animation cultes des années 1990 et créations de fans. Les organisateurs rappellent que la convention a largement dépassé ses débuts modestes sur le campus de Georgia Institute of Technology il y a 21 ans, lorsqu’elle ne réunissait qu’environ 700 personnes. Parmi les habitués, une plaisanterie revient souvent : « On peut mesurer son âge au nombre de bâtiments où MomoCon s’est installé au fil des années », une référence à l’évolution du festival, passé de simples salles étudiantes à l’un des plus grands centres de congrès du sud-est des États-Unis. Selon Renee Cooper, directrice des médias de MomoCon, l’événement pourrait générer plus de 39 millions d’euros de retombées économiques pour Atlanta grâce aux hôtels, restaurants et activités touristiques. La convention représente aussi un enjeu majeur pour de nombreux artistes et petites entreprises. Certains exposants estiment qu’un seul week-end réussi à MomoCon peut suffire à assurer leur rentabilité sur plusieurs mois. Pour les développeurs de jeux indépendants, obtenir un stand permet autant de tester leurs créations auprès du public que de gagner en visibilité. Le festival se poursuit jusqu’au 24 mai.