Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Cuba : les USA lancent un mandat d'arrêt contre Raúl Castro pour "meurtre"

Raúl Castro agite un drapeau national cubain lors d'un défilé du 1er mai sur la place de la Révolution à La Havane, le 1er mai 2025.   -  
Copyright © africanews
AP/Ramon Espinosa
By Laetitia Lago Dregnounou

avec AP

Etats-Unis

La justice américaine a inculpé mercredi Raúl Castro, 94 ans, ancien ministre cubain de la Défense, pour son rôle présumé dans l’attentat contre deux avions civils en 1996, qui avait fait quatre morts, dont trois Américains.

Washington a annoncé se réserver le droit d’exécuter un mandat d’arrêt international contre lui, ainsi que contre d’autres responsables cubains, pour complot en vue d’assassinat, destruction d’aéronef et meurtres. À La Havane, le gouvernement a qualifié ces accusations de « sans fondement juridique », tandis qu’aux États-Unis, l’annonce a suscité des réactions contrastées, entre satisfaction (notamment au sein de la communauté cubano-américaine) et stupeur face à une escalade judiciaire inédite.

Outre l’embargo en vigueur depuis 1962, les États-Unis ont instauré en janvier un blocus pétrolier total contre Cuba. Interrogé sur une éventuelle intervention militaire, Donald Trump a écarté l’hypothèse pour l’instant, tout en décrivant l’île comme « un pays en déclin », asphyxié par le manque de ressources. « Nous sommes là pour aider les familles et la population », a-t-il déclaré, soulignant son soutien historique à la diaspora cubaine (94 % de votes en sa faveur en 2020). La Chine a appelé Washington à cesser ses sanctions économiques et ses menaces judiciaires, dénonçant une ingérence.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.