Côte d'Ivoire : 487 millions de dollars d’aide américaine pour le système de santé

Les États-Unis et la Côte d’Ivoire ont signé mardi un accord bilatéral d’un montant de 487 millions de dollars visant à renforcer le système de santé ivoirien.

L’accord prévoit le financement de systèmes de détection des maladies et de moyens sanitaires pour lutter contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose.

Pour le ministre de la santé ivoirien Pierre Dimba, cet accord "va dans le sens de nos priorités nationales où l'État peut progressivement prendre en charge les financements [étrangers] que nous recevons, ce qui nous permet de mieux intégrer l'appui que nous recevons dans notre système de santé."

En contrepartie des fonds américains, la Côte d’Ivoire s’est engagée à augmenter ses dépenses nationales en santé d’au moins 250 milliards de francs CFA, soit environ 450 millions de dollars.

"On a besoin de santé, on a besoin d'énergie, on besoin d'infrastructures et donc travailler côte à côte est notre vision pour aujourd'hui et pour l'avenir," a déclaré Jessica Davis Ba, l'ambassadrice américaine en Côte d'Ivoire.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la stratégie "America First Global Health" mise en place par l'administration du président américain Donald Trump. Selon le département d'État, celle-ci doit permettre de réduire la dépendance des pays en développement envers Washington en matière de santé.

Plusieurs pays africains comme le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, le Nigeria ou encore l’Ethiopie ont signé des accords similaires avec les États-Unis ces dernières semaines.