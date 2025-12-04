Bienvenue sur Africanews

Plus de 280 millions de cas de paludisme enregistrés dans le monde en 2024

By Rédaction Africanews

Paludisme

Le paludisme demeure un grave problème de santé à l’échelle mondiale, principale enseignement du rapport annuel sur la pathologie, publié jeudi par l’Organisation mondiale de la santé.

Selon le document, environ 282 millions de cas et 610 000 décès liés à la maladie ont enregistrés en 2024. La République démocratique du Congo, le Mozambique, l'Éthiopie, le Nigeria et l’Ouganda ont représenté plus de la moitié des cas.

Preuve que l’Afrique reste la région la plus touchée avec 94% des cas et 95% des décès recensés dans le monde. Les enfants payent le prix fort alors qu’ils représentent 75% des décès sur le continent.

Malgré les chiffres sur le champ de la prévention, 24 pays ont introduit dans leur programme de routine, les vaccins validés par l’OMS depuis 2021.

Le paludisme a été éradiqué dans 47 pays. Le Cap-Vert et l’Égypte ont rejoint la liste l’année dernière.

