Côte d'Ivoire : la presse entre précarité et pressions politiques

En Côte d'Ivoire, les journalistes tirent la sonnette d’alarme, évoquant des tentatives de corruption ou d'intimidation qui incitent à pratiquer l’autocensure.

La tentative du gouvernement ivoirien d’imposer un nouveau dirigeant à l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI) a déclenché des protestations ces derniers mois.

''En Côte d’Ivoire, nous, journalistes, on s’amuse à dire : la liberté d’expression existe, mais c’est la liberté après l’expression qui n’existe pas. Entre 2016 et 2022, le journal La Voie Originale a comptabilisé au moins 56 sanctions.'', affirme César Etou, du journal ''La Voix originale''

En juillet de l’année dernière, le journaliste béninois Hugues Comlan Sossoukpe, a été arrêté en Côte d’Ivoire et extradé vers le Bénin, malgré son statut de réfugié politique au Togo voisin. Accusé d’avoir critiqué l’ancien président Patrice Talon.

''La loi dépénalise les délits de presse mais ça n’empêche pas le pouvoir de prendre les journalistes et de les interroger pendant des heures et des heures à la brigade de recherche. Ce n’est pas une vie.'', explique César Etou.

Sur le plan social, les journalistes vivent dans la précarité, percevant rarement les salaires auxquels ils ont droit en vertu de la convention collective. Soit environ 480 dollars par mois pour un rédacteur et le double pour un rédacteur.

Souvent l’obligation de préserver des contrats financiers poussent les médias à faire fi du droit à l’information du public.

''Pour être clair, on n’est pas vraiment libre. Parce que souvent les maisons de presse ont des partenariats avec des sociétés qui font qu’il y a des reportages qu’on ne peut pas faire.'', affirme la journaliste Fatoumata Kaloga.

Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, qui est également le porte-parole du gouvernement, a rejeté ces critiques, soulignant la nécessité de lutter contre les fausses informations en ligne qui sont parfois reprises par les médias.

« Nous ne tuons pas de journalistes en Côte d’Ivoire. Nous ne les emprisonnons pas », a-t-il déclaré le mois dernier.