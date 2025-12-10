Ouganda : 1,7 milliard de dollars d’aide américaine pour la santé

En Ouganda, le secteur de la santé va bénéficier d’un important coup de pouce financier. Les États-Unis ont annoncé un soutien pouvant atteindre 1,7 milliard de dollars sur les cinq prochaines années.

Cet accord fait de l’Ouganda le dernier pays africain à rejoindre la nouvelle stratégie d’aide internationale mise en place par l’administration Trump. Une stratégie baptisée « America First » appliquée à la santé mondiale : Washington veut que les pays bénéficiaires prennent progressivement davantage de responsabilités dans la gestion des maladies infectieuses.

Les fonds américains financeront plusieurs programmes prioritaires : lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, mais aussi santé maternelle et infantile, et éradication de la poliomyélite.

En échange, Kampala s’engage à augmenter ses propres dépenses de santé de 500 millions de dollars supplémentaires, selon le ministère ougandais des Finances.

Un engagement présenté comme une étape vers une plus grande autonomie du pays face aux crises sanitaires.

Après le Kenya et le Rwanda ces derniers jours, l’Ouganda devient ainsi le troisième pays de la région à s’inscrire dans cette approche révisée de l’aide américaine… Une aide qui redéfinit, peu à peu, les équilibres du financement de la santé en Afrique de l’Est.