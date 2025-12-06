Les États-Unis débloquent 228 millions de dollars pour moderniser le système de santé rwandais

Quelques jours après la réaffirmation des engagements de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo à Washington, les États-Unis ont annoncé un partenariat financier de 228 millions de dollars destiné à renforcer le secteur de la santé rwandais.

Cette enveloppe s’inscrit dans le cadre du nouveau modèle d’aide de l’administration américaine, axé sur le renforcement des systèmes sanitaires locaux. Ce financement vise principalement à intensifier la lutte contre les maladies infectieuses, comme le VIH/SIDA et le paludisme, tout en améliorant la capacité du Rwanda à répondre aux épidémies. Cette approche s’aligne sur la stratégie "America First Global Health Strategy", dévoilée en septembre, qui privilégie l’autonomie des pays partenaires dans la gestion de leur santé publique.

Le Rwanda suit ainsi les pas du Kenya, premier pays à conclure un accord similaire avec Washington dans le cadre de cette initiative. L’objectif : réduire la dépendance aux aides externes et renforcer la résilience des systèmes de santé nationaux.