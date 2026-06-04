Côte d'Ivoire : le gouvernement défend les démolitions de logements

Le gouvernement ivoirien a lancé une nouvelle campagne de démolition de logements. L’opération s’est déroulée dans le quartier de Vridi 3 près du port d’Abidjan la capitale économique.

Si les autorités ivoiriennes affirment que l’objectif de cette campagne est de démolir des structures jugées dangereuses et de réorganiser l’espace urbain, de nombreux habitants dénoncent des expulsions menées sans préavis suffisant et sans solutions de relogement.

« On dit que c'est pour le développement du pays, on ne peut pas dire non. On est épuisés et on souffre. », a déclaré Ousmane Kindo, habitant expulsé.

En 2023 et 2024, une première vague de démolitions dans plusieurs quartiers de la ville avait délogé dizaines de milliers d’habitants d’Abidjan avaient vu leurs maisons ou leurs commerces détruits par les bulldozers du gouvernement, et beaucoup s’étaient plaints de l’absence d’indemnisation ou de solutions de relogement.

« Aujourd’hui, ils ont démoli les maisons. On veut aller chercher une maison, et ils nous disent [qu’elles coûtent] 250 000 francs CFA, 150 000 francs CFA [440-265 USD]. Comment est-on censé faire face à ça ? On n’a même pas l’argent. Vous voyez, aujourd’hui, même trouver du travail, c’est très compliqué. Alors s’il vous plaît, essayez de revoir ce que vous faites. Parce qu’honnêtement, à ce stade, on est tous dépassés. On a vraiment perdu beaucoup de choses. Alors on vous demande de repenser la façon dont vous menez ces démolitions. Sinon, la population va vraiment se révolter. », a expliqué Sana Ali, habitante expulsée .

L’administration du district d’Abidjan a déclaré qu’elle ciblait les quartiers informels construits dans des zones à risque afin d’éviter des pertes humaines dues aux inondations et aux glissements de terrain. Les démolitions pourraient reprendre vendredi 5 juin.

Le quartier de Vridi 3 est communément appelé “Zimbabwe”, en lien à sa population importante estimée à 40 000 habitants.

La municipalité de Port-Bouët, qui englobe le quartier du Zimbabwe et est contrôlée par l’opposition, a critiqué les « méthodes » de la préfecture et a appelé à une « aide d’urgence » pour les habitants laissés sans abri.