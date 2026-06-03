Côte d’Ivoire : l’Église catholique plaide pour un système électoral neutre

En Côte d’Ivoire, le débat autour de la réforme du système électoral se poursuit après la suppression de la Commission électorale indépendante (CEI) décidée début mai 2026.

Réunie en assemblée plénière à Abidjan, la Conférence des évêques catholiques de Côte d’Ivoire a exprimé sa vision d’un futur cadre électoral davantage fondé sur la neutralité et l’inclusion.

Les responsables de l’Église ont pris acte de la décision gouvernementale mettant fin à l’actuelle CEI et annonçant la création d’un nouveau dispositif chargé de l’organisation des scrutins. Ils estiment que cette refonte représente une opportunité de renforcer la confiance des citoyens et des acteurs politiques dans le processus démocratique.

Dans leur déclaration finale, les évêques ont encouragé les autorités à poursuivre les consultations avec l’ensemble des forces politiques et sociales du pays. Selon eux, le futur mécanisme électoral doit être conçu de manière à garantir son indépendance vis-à-vis des intérêts partisans et à assurer une représentation équitable des différentes sensibilités nationales.

Parallèlement, plusieurs organisations de la société civile travaillent actuellement à l’élaboration d’un document de propositions destiné à alimenter la réflexion sur cette réforme. Ces acteurs se sont notamment penchés sur les modèles électoraux mis en œuvre dans certains pays africains, tels que le Sénégal, le Ghana et le Bénin, souvent cités pour le caractère consensuel de leurs institutions électorales.

L’objectif de ces initiatives est de contribuer à la mise en place d’un système capable de renforcer la transparence des élections et de restaurer la confiance des citoyens comme des partis politiques dans les futures échéances électorales.