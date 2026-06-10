Coupe du monde 2026 : le président Trump promet la compétition la plus réussie

Après des années de préparation, une Coupe du monde à grande échelle est enfin arrivée.

Le tournoi de cette année — organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique — a été élargi à 48 équipes qui s'affronteront dans 16 stades lors d'un nombre record de 104 matchs, répartis sur les 39 jours que durera la compétition.

Le Mexique donnera le coup d'envoi de la Coupe du monde jeudi et partira grand favori lorsqu'il accueillera l'Afrique du Sud à Mexico. Le deuxième match de la journée opposera la Corée du Sud à la République tchèque à Guadalajara, au Mexique. Ces quatre équipes font toutes partie du groupe A.

Le Canada et les États-Unis disputeront leurs premiers matchs vendredi. Les Canadiens affronteront la Bosnie-Herzégovine à Toronto, tandis que les Américains se mesureront au Paraguay à Inglewood, en Californie.

À ne pas manquer le 11 juin

Fox est le diffuseur exclusif de la Coupe du monde aux États-Unis : les 104 matchs seront diffusés en anglais sur Fox ou FS1. Tous les matchs sont également disponibles sur l'application Fox One. Telemundo et Universo diffuseront tous les matchs en espagnol. Peacock est la plateforme de streaming dédiée aux diffusions en espagnol, tandis que Telemundo propose également une application qui inclut tous les matchs.

1. Mexique - Afrique du Sud, 15 h (heure de l'Est) à Mexico (FOX/Telemundo/Peacock)

2. Corée du Sud – Tchéquie, 22 h (heure de l'Est) à Guadalajara, au Mexique (FS1/Telemundo/Peacock)

Le Mexique part grand favori face à l'Afrique du Sud

Porté par son public, le Mexique espère faire mieux lors de cette Coupe du monde qu'en 2022, où il n'avait pas réussi à sortir de la phase de groupes pour la première fois depuis 1978. « El Tri » sera emmené par le vétéran Raúl Jiménez et le milieu de terrain Gilberto Mora, âgé de 17 ans. Le gardien Guillermo Ochoa participera à la Coupe du monde pour la sixième fois, un record. L'Afrique du Sud dispute sa quatrième Coupe du monde et sa première depuis qu'elle a accueilli le tournoi en 2010.

Les matchs au Mexique se dérouleront en haute altitude. Le stade Azteca de Mexico se trouve à environ 2 200 mètres d'altitude, tandis que celui de Guadalajara est situé à 1 560 mètres, ce qui signifie que les équipes visiteuses devront s'adapter considérablement à l'altitude.

La Corée du Sud espère tirer parti de son succès lors de la Coupe du monde 2022 face à la Tchéquie

La Corée du Sud est l'une des meilleures équipes d'Asie et s'est qualifiée pour 11 tournois consécutifs depuis 1986. Les Coréens ont atteint les huitièmes de finale en 2022 avant de s'incliner face au Brésil. Son Hueng-min, 33 ans, est le capitaine et pourrait disputer sa dernière Coupe du monde. La République tchèque fait son retour dans la plus grande compétition de football pour la première fois depuis 20 ans.

Des prix exorbitants qui font grincer des dents

La FIFA a essuyé des critiques en raison des prix exorbitants des billets pour la Coupe du monde et de ses pratiques commerciales qui, selon les supporters, les ont contraints à accepter des conditions moins avantageuses que celles qu'ils auraient souhaitées.

Les procureurs généraux de New York et du New Jersey, où se dérouleront huit matches de la Coupe du monde, dont la finale, ont annoncé le mois dernier qu’ils enquêtaient pour déterminer si les pratiques de la FIFA en matière de billetterie avaient enfreint les lois sur la protection des consommateurs.

Certaines places pour la finale du 19 juillet s'échangent à près de 33 000 dollars.

Aux États-Unis, le scepticisme des deux partis à l'égard d'Infantino et de la FIFA

Dans un pays aussi profondément divisé que les États-Unis, peu de choses parviennent à rassembler les dirigeants élus en dehors de la Maison Blanche autant que le scepticisme à l'égard de Gianni Infantino et de la FIFA, l'instance dirigeante du sport le plus populaire au monde.

C'est un sentiment qui transcende les clivages et s'étend de Washington aux capitales des États et aux mairies.

On trouve des maires comme Zohran Mamdani, de New York, et Karen Bass, de Los Angeles, des démocrates qui ont critiqué le prix des billets. Le sénateur républicain Todd Young, de l’Indiana, qui a joué au football en Division 1 à l’Académie navale des États-Unis, a déclaré que la FIFA était « déconnectée des gens ordinaires du monde entier ».