Les USA et le Nigéria signent un accord d'aide au système de santé

Le Nigeria et les États-Unis ont signé un protocole d'accord bilatéral visant à renforcer le système de santé du pays.

L'administration Trump a présenté l'accord comme un accord de financement de la santé mondiale "America First", qui remplacera un patchwork d'accords de santé antérieurs qui relevaient de l'Agence des États-Unis pour le développement international, aujourd'hui démantelée.

Les États-Unis signent des accords avec un certain nombre de pays africains dont les systèmes de santé ont été paralysés après les coupes budgétaires de l'USAID.

Dans le cadre de cet accord, le Nigeria bénéficierait d'un soutien qui mettrait "fortement l'accent" sur les prestataires de soins de santé d'obédience chrétienne.

Les États-Unis ont fourni environ 2,3 milliards de dollars d'aide à la santé au Nigeria entre 2021 et 2025, principalement par l'intermédiaire de l'USAID, selon les données officielles.

Le nouvel accord quinquennal prévoit que les États-Unis soutiendront le pays à hauteur de plus de 2 milliards de dollars, tandis que le Nigéria devrait mobiliser 2,9 milliards de dollars pour renforcer les services de santé prioritaires.

Un certain nombre d'autres pays qui ont conclu de tels accords avec les États-Unis sont ceux qui ont déjà accepté de recevoir des expulsés de pays tiers de l'administration Trump.

Le Rwanda, l'un de ces pays ayant conclu un accord d'expulsion avec les États-Unis, a également signé un pacte de santé de 228 millions de dollars exigeant des États-Unis qu'ils le soutiennent à hauteur de 158 millions de dollars dans des domaines clés.

L'Ouganda, un autre de ces pays, a signé avec les États-Unis un accord de santé d'une valeur de près de 2,3 milliards de dollars, dans lequel les États-Unis fourniront jusqu'à 1,7 milliard de dollars.

Il en va de même pour l'Eswatini, qui a commencé à recevoir des vols transportant des prisonniers expulsés des États-Unis.