VIH/SIDA : près de 50 millions de séropositifs, l'OMS s'inquiète [Africanews Today]

Le 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Les organismes internationaux tirent la sonnette d’alarme sur la baisse de l’aide à la prévention et à la prise en charge.

Les derniers chiffres de l'OMS font état de 40,8 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde, dont 64 % en Afrique. L'agence onusienne a exprimé ses inquiétudes.

Aux Etats-Unis, la suspension des décisions de visa et d'asile sera d’une durée indéterminée. À la suite de la fusillade qui a coûté la vie à deux soldats de la Garde nationale, Donald Trump entend garantir que chaque étranger soit contrôlé et soumis à un examen approfondi dans toute la mesure du possible.

Le décès d'Anicent Ekaane a été annoncé lundi par son avocat. Il était en détention depuis son arrestation le 24 octobre, alors que le Cameroun réprimait les manifestations postélectorales. L’homme était accusé d'avoir soutenu Issa Tchiroma, qui s'était déclaré vainqueur de l'élection présidentielle.

Denis Mukwege a émis quelques critiques sur le processus de sortie de crise en RDC, négocié au Qatar et aux Etats-Unis. Le prix Nobel de la paix s’est exprimé via un communiqué, évoquant la mise à l’écart du peuple et le manque de transparence dans l'accord-cadre de Doha, présenté comme un progrès.

Agenda

Du 1er au 4 décembre, c’est le Sommet africain sur la protection des données à Accra, au Ghana. Il s’agit d’exposition d'outils de protection des données et de confidentialité, d’échange et d’opportunités de réseautage avec des acteurs locaux et internationaux.

Le 4 décembre, une rencontre décisive est prévue à Washington, entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Présenté par les États-Unis comme un tournant diplomatique, l’objectif est de ratifier définitivement l’accord signé en juin dernier.

Le 8 décembre marquera l’investiture d’Alassane Ouattara pour un quatrième mandat à la tête de la Côte d’Ivoire. Le président ivoirien a été réélu le 25 octobre dernier ; et plusieurs chefs d'états et de gouvernement sont attendus pour cet événement.