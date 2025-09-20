Côte d'Ivoire : l'UNFPA optimiste sur les défis en matière de santé sexuelle

La directrice exécutive de l'UNFPA et secrétaire générale adjointe des Nations unies, Diene Keita, était en visite en Côte d’Ivoire.

Le pays d’Afrique de l’Ouest est confronté à des défis accrus en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs, avec une mortalité maternelle élevée. Mais la cheffe de l’UNFPA joue la carte de l’optimisme.

"La Côte d'Ivoire est le premier pays que je visite, car vous êtes une lueur d'espoir pour cette région. Les résultats obtenus ici, au niveau socio-économique, sont très significatifs", a déclaré Diene Keita.**

Les chiffres nourrissent cet optimisme. Le partenariat de l'UNFPA avec le gouvernement ivoirien a permis de baisser la mortalité maternelle de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2012 à 385 en 2021, et une augmentation de l'utilisation des contraceptifs modernes de 12,5 % à 18 % au cours de la même période. Mais des efforts restent à accomplir.

"Il s'agit de faire en sorte que les jeunes filles et les jeunes garçons puissent accéder aux services de santé génésique - parce que lorsqu'ils y ont accès, il y aura moins de grossesses précoces et non désirées. Les filles pourront rester plus longtemps à l'école et auront davantage de possibilités de travailler. En ce qui concerne les programmes d'infrastructure, il est également important de veiller à ce que, en Côte d'Ivoire par exemple, bien qu'il y ait de nombreuses routes, les centres de santé et d'éducation soient également développés et accessibles’’, a déclaré la patronne de l'UNFPA.

Outre les autorités ivoiriennes, Diene Keita a rencontré plusieurs autres acteurs dont le directeur de la Banque africaine de développement. Avec en toile de fond, la mobilisation des ressources pour faire progresser la santé et les droits des femmes et des jeunes en Côte d'Ivoire et dans toute la région.