L'Égypte apporte son soutien à la RDC frappée par une épidémie d'Ebola

À l'occasion de la visite du président congolais Félix Tshisekedi au Caire, son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sissi a réaffirmé mercredi le soutien de l'Égypte à la République démocratique du Congo.

« J'ai exprimé la solidarité de l'Égypte avec la RDC face à la crise humanitaire qui sévit dans l'est du pays, ainsi que notre volonté de fournir toute l'aide médicale, alimentaire et humanitaire nécessaire », a déclaré el-Sissi lors d'une conférence de presse conjointe à l'issue des entretiens.

De son côté, Félix Tshisekedi a tenu à saluer l'engagement du Caire : « J'ai exprimé à Son Excellence le président el-Sissi la gratitude du peuple congolais pour le soutien apporté par l'Égypte dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Cet acte de solidarité reflète la profondeur des liens d'amitié et la coopération active entre frères africains. »

Une épidémie meurtrière et difficile à endiguer

Sur le terrain, la situation reste préoccupante. Plus de cent personnes ont perdu la vie en moins d'un mois depuis la déclaration de l'épidémie dans l'est du Congo, le 15 mai, une épidémie causée par une forme particulièrement grave du virus et détectée avec plusieurs semaines de retard.

Les autorités se heurtent à de nombreux obstacles : attaques contre le personnel de santé de la part d'habitants en colère, scepticisme d'une partie de la population locale et conflits armés dans les zones les plus touchées. Autant de facteurs qui compromettent sérieusement les efforts déployés pour freiner la propagation de la maladie.

Au-delà de la crise sanitaire, les deux chefs d'État ont présidé une cérémonie de signature d'une série d'accords et de protocoles d'accord, témoignant de la volonté des deux pays de renforcer leurs liens. Parmi les domaines concernés figurent les consultations politiques et diplomatiques, la création d'un pavillon de chirurgie cardiovasculaire au Centre hospitalier La Renaissance à Kinshasa, le développement urbain et la gestion des villes, ainsi que le renforcement des relations bilatérales en matière d'investissement.