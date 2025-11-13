Tuberculose : l'OMS annonce de nouveaux vaccins "à portée de main"

Baisse de nouveaux cas et des décès pour la première fois depuis la pandémie de COVID-19, principal enseignement du nouveau rapport de l’OMS sur la tuberculose publié jeudi.

Le document souligne par ailleurs l’augmentation du nombre de personnes testées et traitées et des avancées dans le domaine de la recherche.

Des progrès, concernent notamment de nouveaux vaccins contre la tuberculose à un stade de production avancé. "Pour la première fois depuis plus d'un siècle, de nouveaux vaccins antituberculeux efficaces pour les adolescents et les adultes sont à portée de main. Au moins 18 vaccins candidats sont actuellement en cours de développement clinique, dont six sont en phase 3 d'essai.'', assure Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.

La lutte contre la pathologie pourrait être freiner dans certains pays par la réduction de l’aide internationale. Alors que des résultats incitent à l’optimisme. "De très bons exemples, dans plus de 100 pays qui ont réussi à réduire l'incidence de la tuberculose d'au moins 20 %, et dans plus de 65 pays qui ont réduit la mortalité due à la tuberculose de 35 %. Cela montre que des progrès sont possibles contre cette maladie centenaire. Elle peut devenir une histoire à succès", a déclaré Dr Tereza Kasaeva, Département VIH, tuberculose, hépatite et infections sexuellement transmissibles, OMS.

Mais il faut renforcer les campagnes de sensibilisation contre les pratiques à risque, notamment le tabagisme. Les personnes qui fument sont deux fois plus susceptibles de développer la tuberculose.