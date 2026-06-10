Guerre au Moyen-Orient : les USA bombardent l'Iran, qui menace de répliquer

La tension entre Washington et Téhéran a franchi un nouveau cap mercredi. L'armée américaine a mené deux séries de frappes contre l'Iran, en représailles à la destruction d'un hélicoptère Apache abattu mardi alors qu'il survolait le détroit d'Ormuz, les deux membres d'équipage ont pu s'éjecter selon Washington.

Des explosions ont été entendues en plusieurs points de la côte sud iranienne, dans et autour du détroit, toujours bloqué. Selon le média américain Axios, les frappes ont ciblé des systèmes de défense antiaérienne et des installations radar. Donald Trump avait promis de « répliquer ». Chose faite. Mais l'Iran n'entend pas en rester là : le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi a averti sur X qu'aucune attaque ni aucune menace ne resterait sans réponse.

La région s'embrase sur plusieurs fronts. Téhéran a annoncé des frappes contre des bases américaines au Bahreïn et en Jordanie, tandis que le Koweït signalait faire face à des « cibles aériennes hostiles » d'origine non précisée. L'escalade survient au pire moment : selon le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, un accord entre Washington et Téhéran était « sur le point d'être conclu » lorsque de nouveaux combats ont éclaté dimanche entre l'Iran et Israël, réduisant à néant plusieurs semaines de diplomatie.