Guerre au Moyen-Orient : le détroit d'Ormuz reste ouvert au trafic, selon les USA

Les États-Unis ont déclaré jeudi que le détroit d’Ormuz restait ouvert au trafic. Affirmant avoir établi des couloirs de navigation sûrs pour les navires commerciaux qui ne violent pas les sanctions ou les mesures de blocus contre l'Iran.

Pas seulement, les autorités américaines ont aussi fait savoir que l’Iran ne contrôle plus le détroit d’Ormuz.

Alors que Téhéran a ordonné la fermeture du détroit jeudi. Mettant dans la foulée en garde contre le non-respect de la décision.

Entre mercredi et jeudi, cinq navires ont réussi à traverser le détroit, dont quatre petits cargos côtiers quittant le golfe Persique, et un cargo général faisant le sens contraire.

C’est dans ce contexte que le président américain Donald Trump a annoncé jeudi, la signature dès ce week-end, d’un accord avec l’Iran.

Les autorités iraniennes en revanche, ont annoncé vendredi n’avoir pas encore pris une décision concernant le texte brandi par le président américain pour la fin de la guerre au Moyen-Orient.