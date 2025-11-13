Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

This Is Culture

this-is-culture

Arrêté deux fois en Géorgie, le chanteur Akon poursuit sa tournée en Inde

Arrêté deux fois en Géorgie, le chanteur Akon poursuit sa tournée en Inde
Akon pose pour les photographes à son arrivée aux MTV Europe Music Awards à Séville, en Espagne, le dimanche 3 novembre 2019.   -  
Copyright © africanews
Joel C Ryan/2019 Invision
By Rédaction Africanews

and AP

Police

Akon, star du R&B et du hip-hop depuis le début des années 2000, a connu récemment des ennuis judiciaires en Géorgie.

Le 10 septembre 2025, sa Tesla Cybertruck a été immobilisée sur une route à Chamblee, près d’Atlanta. Lors de l’intervention, la police a découvert que son permis était suspendu depuis janvier 2023 et qu’il ne disposait pas d’assurance valide. Il a reçu une contravention et son véhicule a été mis en fourrière, mais il a été relâché sur place.

Le 7 novembre 2025, Akon a de nouveau été arrêté sur un mandat d’arrêt pour défaut de comparution lié à cette suspension de permis. Il a été détenu moins de six heures avant d’être libéré.

Malgré ces incidents, l’artiste a repris sa tournée internationale et s’est produit le 9 novembre à Delhi pour un concert en Inde. D’autres dates sont prévues à Bengaluru et Mumbai dans les prochains jours.

Akon, connu pour des hits comme Locked Up et Smack That, continue également ses collaborations musicales et ses projets philanthropiques en Afrique.

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.