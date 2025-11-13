Arrêté deux fois en Géorgie, le chanteur Akon poursuit sa tournée en Inde

Akon, star du R&B et du hip-hop depuis le début des années 2000, a connu récemment des ennuis judiciaires en Géorgie.

Le 10 septembre 2025, sa Tesla Cybertruck a été immobilisée sur une route à Chamblee, près d’Atlanta. Lors de l’intervention, la police a découvert que son permis était suspendu depuis janvier 2023 et qu’il ne disposait pas d’assurance valide. Il a reçu une contravention et son véhicule a été mis en fourrière, mais il a été relâché sur place.

Le 7 novembre 2025, Akon a de nouveau été arrêté sur un mandat d’arrêt pour défaut de comparution lié à cette suspension de permis. Il a été détenu moins de six heures avant d’être libéré.

Malgré ces incidents, l’artiste a repris sa tournée internationale et s’est produit le 9 novembre à Delhi pour un concert en Inde. D’autres dates sont prévues à Bengaluru et Mumbai dans les prochains jours.

Akon, connu pour des hits comme Locked Up et Smack That, continue également ses collaborations musicales et ses projets philanthropiques en Afrique.