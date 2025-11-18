USA : Sean "Diddy" Combs visé par une nouvelle enquête pour agression sexuelle

Le bureau du shérif du comté de Los Angeles a annoncé lundi avoir ouvert une enquête sur une nouvelle accusation d'agression sexuelle contre le magnat du hip-hop Sean "Diddy" Combs.

Cette déclaration intervient alors que Sean Combs purge actuellement une peine de plus de quatre ans de prison dans l'État du New Jersey, après avoir été reconnu coupable en juillet de transport de personnes à des fins de prostitution.

Un producteur de musique et publicitaire a déclaré avoir participé à une séance photo dans un entrepôt de Los Angeles en 2020. Pendant la séance, Sean Combs se serait masturbé sous une chemise en lui demandant de l'aider, selon un rapport de police consulté par le média américain NBC News. Le rappeur aurait ensuite jeté la chemise sale sur le producteur de musique.

L'homme, dont le nom est censuré dans le rapport de police, a indiqué n'avoir parlé de cet épisode à personne pendant plusieurs années en raison d'un sentiment de gêne. Il s'est présenté à la police de Largo, en Floride, en septembre dernier, peu après la condamnation de Sean Combs pour d'autres chefs d'accusation.

Le rapport détaille également un autre incident datant de mars 2021, survenu dans une maison de Santa Monica, en Californie. Le même producteur de musique affirme que deux hommes lui auraient recouvert la tête avant que Sean Combs n'entre dans la pièce et ne le traite de mouchard, selon NBC.

Le bureau du shérif du comté de Los Angeles a annoncé l'ouverture d'une enquête après avoir reçu une copie officielle du rapport de la police de Floride vendredi.

"Comme l'équipe juridique de M. Combs l'a répété à maintes reprises depuis plus d'un an, il ne peut pas répondre à toutes les accusations sans fondement dans ce qui est devenu un cirque médiatique," a réagi l'un des avocats de la star, Jonathan Davis, dans un communiqué à NBC.

En juillet dernier, "Diddy" a été reconnu coupable d'avoir fait voyager ses petites amies et des travailleurs du sexe masculins dans tout le pays pour avoir des relations sexuelles sous l'emprise de la drogue dans de nombreux endroits et pendant de plusieurs années. Il a toutefois été acquitté des accusations de trafic sexuel et de racket qui auraient pu le conduire derrière les barreaux à vie.

Sa libération est prévue pour mai 2028, mais il pourrait obtenir des remises de peine, notamment pour bonne conduite en détention.