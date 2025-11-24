Éthiopie : première éruption du volcan Hayli Gubbi depuis 12 000 ans

En Ethiopie, le volcan Hayli Gubbi est entré en éruption dimanche. Une première depuis 12 000 ans.

Provoquant un important panache de fumée et de cendres jusqu’à 14 kilomètres au-dessus de la mer Rouge. Survolant le Yémen, Oman et l’Inde entre autres au-dessus du désert de Danakil, connu pour sa forte chaleur. Le volcan est situé dans le nord-est de l’Ethiopie et culmine à 500 kilomètres d’altitude.

La fente n’a fait ni blessé ni dégât matériel, en raison de son éloignement. Le réveil de ce volcan pourrait être liée à sa longue période de silence. Des niveaux élevés de dioxyde de soufre détectés par des systèmes de surveillances atmosphériques témoignent de l’ambleur de la fissure.