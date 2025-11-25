Inde : des vols annulés après l'éruption du volcan en Éthiopie

L'éruption du volcan Hayli Gubbi en Ethiopie a perturbé les opérations des compagnies aériennes en Inde. Air India et Akasa ont annoncé mardi des annulations de vols lundi et mardi.

Une mesure préventive annoncée mardi. Les responsables des compagnies aériennes veulent s’assurer de l’état des appareils qui ont survolé la zone de l’éruption volcanique.

Alors que la fissure a provoqué des panaches de cendres jusqu’à 14 kilomètres s à travers l’espace aérien international. Touchant des régions de l’Inde, du Pakistan, du Yémen et d’Oman. Le nuage se dirigerait désormais vers la Chine.

Le réveil du volcan Hayli Gubbi est intervenu après 12 000 ans de silence. Il est situé dans la région de l’Afar, au nord-est de l’Ethiopie.