Le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé vendredi à une écrasante majorité de renouveler pour un an son mandat de sanctions contre le Yémen.

La résolution, qui a recueilli 13 voix pour et deux abstentions de la Russie et de la Chine, autorise des sanctions financières et des restrictions de déplacement à l'encontre de certaines personnes désignées au Yémen jusqu'au 14 novembre 2026.

Le mandat du Groupe d'experts sur le Yémen, chargé de surveiller et de rendre compte des sanctions, a également été prolongé jusqu'au 15 décembre 2026, grâce à la résolution présentée par le Royaume-Uni.

Le chargé d'affaires britannique James Kariuki s'est félicité du renouvellement du mandat de sanctions après le vote et a déclaré : « La résolution renforcera la capacité du Conseil à surveiller et donc à dissuader les violations de l'embargo sur les armes. Cela contribuera à limiter la capacité des Houthis à déstabiliser le Yémen et à menacer la sécurité maritime régionale, tout en évitant d'avoir un impact négatif sur la situation humanitaire du peuple yéménite. »

S'exprimant également après le vote, le vice-ambassadeur chinois auprès des Nations unies, Geng Shuang, a souligné l'amélioration de la situation dans la région et a déclaré : « Nous soutenons le renouvellement normal du régime. Cependant, un pays concerné (en référence au Royaume-Uni), dix jours avant l'expiration, a soudainement présenté une proposition d'interdiction maritime, qui obligera les États membres à inspecter les navires dans la mer Rouge et les eaux environnantes sur la base de motifs dits raisonnables. »

Qualifiant les interdictions maritimes d'« arbitraires », il a fait valoir qu'elles « affecteront gravement la liberté de navigation et le transport maritime, et auront même un impact sur l'ordre commercial international normal et porteront atteinte aux droits des pays à s'engager dans le commerce international conformément au droit international ».

La représentante adjointe de la Russie auprès des Nations unies, Anna Evstigneeva, a souligné le caractère « déséquilibré et partial » du texte de la résolution et l'a qualifié d'« approche hautement politisée » de la part des États membres occidentaux, sans toutefois nommer les pays concernés.

Affirmant qu'il était « inacceptable » d'utiliser le régime de sanctions à des fins politiques « étroites », elle a souligné « l'importance d'une participation active à ce processus des partenaires régionaux du Yémen, à savoir l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, l'Iran et Oman ».

Le Yémen est en proie à la violence et au chaos depuis 2014, lorsque les rebelles houthis soutenus par l'Iran ont envahi une grande partie du pays, y compris la capitale, Sanaa. La crise s'est aggravée en 2015 lorsqu'une coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite a lancé une campagne aérienne dévastatrice visant à repousser les avancées territoriales des Houthis.

Selon l'ONU, des dizaines de milliers de Yéménites auraient été tués dans le conflit, tandis que 14 millions d'entre eux risquent de mourir de faim.