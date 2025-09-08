Israël : un aéroport frappé par un drone houthi venant du Yémen

Un drone lancé depuis le Yémen par le groupe militant Houthi a frappé l'aéroport sud d'Israël, fermant l'espace aérien au-dessus du sud d'Israël et interrompant les vols, a déclaré l'armée israélienne dimanche.

Israël a déclaré que les Houthis avaient lancé plusieurs drones, dont certains ont été interceptés en dehors d'Israël. Au moins un a touché le hall des passagers de l'aéroport international Ramon, près de la ville d'Eilat, dans le sud d'Israël, selon l'autorité aéroportuaire israélienne.

En mai, un missile des Houthis a frappé près du principal aéroport israélien, blessant légèrement quatre personnes et amenant de nombreuses compagnies aériennes à annuler leurs vols vers Israël pendant des mois. Israël a ensuite frappé et détruit le principal aéroport de Sanaa, la capitale du Yémen tenue par les rebelles.

Une personne a été légèrement blessée à l'aéroport par des éclats d'obus provenant du drone, selon les services de secours israéliens Magen David Adom.

Nasruddin Amer, chef adjoint du bureau des médias des Houthis, a salué l'attaque sur les réseaux sociaux, la qualifiant d'"opération militaire unique et qualitative".

"Les aéroports ennemis ne sont pas sûrs et les étrangers doivent les quitter pour leur propre sécurité", a-t-il écrit. "D'autres cibles sensibles sont sous le feu de l'ennemi.

L'attaque de dimanche a eu lieu deux semaines après qu'une frappe israélienne sur Sanaa, la capitale du Yémen tenue par les rebelles, a tué le premier ministre du gouvernement houthi, ainsi qu'une grande partie de son cabinet. Le Premier ministre Ahmed al-Rahawi était le plus haut responsable houthi tué dans la campagne israélo-américaine contre les rebelles soutenus par l'Iran.

À la suite de l'assassinat d'al-Rahawi, les rebelles ont promis d'intensifier leurs attaques contre Israël ainsi que contre les navires empruntant une route maritime cruciale de la mer Rouge au large du Yémen.

Lors de leurs récentes attaques, les rebelles ont lancé des projectiles tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, et ont également commencé à utiliser des armes à sous-munitions dans leurs attaques de missiles contre Israël. Les armes à sous-munitions s'ouvrent avec des explosifs plus petits qui peuvent être plus difficiles à intercepter, augmentant ainsi les chances de passer à travers le système de défense aérienne d'Israël.

L'aéroport Ramon, qui a ouvert ses portes en 2019, est situé à quelque 19 kilomètres de la station balnéaire d'Eilat, à l'extrémité sud d'Israël. Il dessert des vols nationaux et internationaux, mais il est beaucoup plus petit que le principal aéroport d'Israël, l'aéroport Ben Gurion, situé dans le centre du pays.