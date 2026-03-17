Des coulées de lave atteignent l'océan à La Réunion, une première en près de 20 ans

Des images spectaculaires montrent la lave se jetant dans l’océan, attirant habitants et touristes venus observer ce phénomène rare. Les routes ont été fermées et le public redirigé vers des points sécurisés, sous la surveillance d’hélicoptères. Active depuis février dans l’Enclos Fouqué, l’éruption alimente des coulées depuis un cône d’une vingtaine de mètres sur les Grandes Pentes. Près de 8 millions de mètres cubes de lave ont déjà été émis. L’accès reste strictement encadré en raison des gaz et des risques d’effondrement.