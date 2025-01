Éthiopie : des milliers d'habitants évacués de risque d’éruption volcanique

Dans la région de l’Afar, au nord-est de l’Éthiopie, des milliers d’habitants sont évacués de toute urgence suite aux tremblements de terres enregistrés ces derniers jours.

Un tremblement de terre de magnitude 5,5 a secoué le nord de l’Éthiopie, ce vendredi. Il fait suite à des coulées de lave importantes, émanant du volcan du mont Dofan. Une catastrophe naturelle qui a causé d’importants dégâts : les routes principales, et les habitations ont été gravement endommagées. Aucun blessé n’a été signalé pour l’heure.

Si la fumée du volcan s'est arrêtée, la lave, quant à elle, continue de couler. Cela fait plusieurs mois qu’une activité sismique importante est observée dans la région. Depuis fin septembre, l'Institut américain de géophysique y a enregistré plus de 67 tremblements de terre.

L'Afar est l'une des régions les plus sèches et les plus chaudes d'Éthiopie, avec un passé d'éruptions volcaniques et de tremblements de terre fréquents. La région est également sujette à la sécheresse, à la famine et aux inondations qui ont conduit à de nombreuses évacuations ces dernières années.