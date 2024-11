Indonésie : Le volcan Lewotobi Laki Laki paralyse le trafic aérien

En Indonésie, le volcan Lewotobi Laki Laki plonge le pays dans l’urgence. Ses colonnes de cendres perturbent le trafic aérien. À Bali, des vols sont annulés et les voyageurs coincés dans les aéroports.

Depuis le 4 novembre 2024, ce volcan sur l’île de Flores ne cesse de projeter des cendres à des hauteurs impressionnantes. La plus grande colonne enregistrée atteint 9 kilomètres. Les matières volcaniques, comme les roches et la lave, continuent de menacer les régions environnantes, poussant les autorités à élargir les zones d’évacuation à plus de 9 kilomètres du cratère.

Les villages voisins, recouverts de cendres, sont aujourd’hui désertés. Plus de 6 500 personnes ont été forcées de quitter leurs foyers pour rejoindre des abris temporaires. Les conséquences humaines sont lourdes : neuf morts et des dizaines de blessés ont été signalés depuis le début des éruptions.

Cette crise a aussi de fortes répercussions sur le trafic aérien. À Bali, plus de 40 vols ont été annulés ces derniers jours, perturbant les trajets de milliers de voyageurs. Des compagnies internationales, comme Jetstar et Virgin Australia, ont suspendu leurs liaisons.

Avec ses 120 volcans actifs, l’Indonésie reste une des régions les plus exposées aux catastrophes naturelles. Le Mont Lewotobi Laki Laki, surnommé « la montagne homme », illustre la puissance et la dangerosité de cet archipel situé sur la ceinture de feu du Pacifique.