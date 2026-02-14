Turquie : des buffles d'eau se prélassent dans des sources chaudes, images insolites

Alors que le froid glacial s’abat sur la région en hiver, les animaux sont conduits dans les sources chaudes de Budakli, près de Güroymak, où l’eau naturellement chaude permet de les débarrasser des saletés de l’étable, de soulager leur stress physique et de préserver la production laitière. Tous les dix jours, les éleveurs conduisent leurs animaux sur plusieurs kilomètres jusqu’aux bassins, passant souvent des heures à encadrer le troupeau, parfois sous la neige. Cette pratique, assurent-ils, aide à soigner les plaies, réduit le stress hivernal des animaux et donne aux bassins des allures de spa naturel. Dans la vallée dominée par le volcan Nemrut, les panaches de vapeur autour des buffles crée une atmosphère irréelle, devenue un rendez-vous prisé des photographes. Alimentées par la chaleur géothermique, les sources thermales de Budakli aspirent l’eau de pluie en profondeur, où elle se réchauffe dans les roches volcaniques fissurées avant de ressurgir naturellement à près de 40 °C donnant naissance à deux bassins.