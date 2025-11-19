Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Football : Achraf Hakimi, Ballon d’or africain 2025 

Le Marocain Achraf Hakimi et sa mère arrivent à la cérémonie des CAF Awards 2025, au cours de laquelle sera désigné le meilleur footballeur africain, à Salé.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Maroc

Finaliste en 2023 et 2024, Achraf Hakimi remporte le Ballon d’or africain 2025. Le latéral droit du Paris Saint-Germain est donc élu meilleur joueur du continent de l’année.

Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, de la Coupe de France et du Trophée des champions, l'international marocain ajoute une nouvelle ligne à son palmarès de l’année. Buteur en quarts de finale, en demi-finale et en finale de Ligue des Champions, Achraf Hakimi a terminé la saison avec 11 buts et 17 passes décisives en 55 matches.

Il remporte le trophée face à des concurrents de taille : l'Égyptien Mohamed Salah et le Nigérian Victor Osimhen.

Il s’agit du premier Marocain à remporter le Ballon d’Or africain depuis 1998 et la victoire de Mustapha Hadji. C’est d’ailleurs au Maroc, à Rabat, que la cérémonie des CAF Awards a été organisée, à un mois de la coupe d'Afrique des nations qui aura aussi lieu dans le royaume chérifien.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.