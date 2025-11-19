Football : Achraf Hakimi, Ballon d’or africain 2025 

Finaliste en 2023 et 2024, Achraf Hakimi remporte le Ballon d’or africain 2025. Le latéral droit du Paris Saint-Germain est donc élu meilleur joueur du continent de l’année.

Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, de la Coupe de France et du Trophée des champions, l'international marocain ajoute une nouvelle ligne à son palmarès de l’année. Buteur en quarts de finale, en demi-finale et en finale de Ligue des Champions, Achraf Hakimi a terminé la saison avec 11 buts et 17 passes décisives en 55 matches.

Il remporte le trophée face à des concurrents de taille : l'Égyptien Mohamed Salah et le Nigérian Victor Osimhen.

Il s’agit du premier Marocain à remporter le Ballon d’Or africain depuis 1998 et la victoire de Mustapha Hadji. C’est d’ailleurs au Maroc, à Rabat, que la cérémonie des CAF Awards a été organisée, à un mois de la coupe d'Afrique des nations qui aura aussi lieu dans le royaume chérifien.