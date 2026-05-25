Les Mamelodi Sundowns remportent la Ligue des Champions d'Afrique

Les Mamelodi Sundowns ont remporté dimanche leur deuxième titre de Ligue des champions d'Afrique, en battant le FAR Rabat 2-1 sur l'ensemble des deux matchs.

L'équipe sud-africaine, surnommée « les Brésiliens » en raison de la couleur de son maillot, avait remporté ce trophée pour la dernière fois en 2016. Elle avait perdu la finale face à l'équipe égyptienne du Pyramids FC l'année dernière.

Les Sundowns abordaient le match de dimanche au stade Moulay Abdellah avec un avantage de 1-0 acquis lors du match aller, mais la FAR, qui jouait à domicile, a égalisé peu avant la mi-temps lorsque Mohamed Hrimat a converti un penalty après que Reda Slim eut été fauché par Divine Lunga.

Les Sundowns ont répliqué juste avant la mi-temps grâce à un tir de Teboho Mokoena qui a rebondi sur la face inférieure de la barre transversale avant de finir dans les filets. La FAR s'est vu accorder un autre penalty à la 74e minute lorsque le gardien des Sundowns, Ronwen Williams, a commis une faute sur Youssef El Fahli. Mais Williams s'est racheté en arrêtant le penalty de Hrimat.

L'équipe marocaine avait remporté la Ligue des champions africaine une seule fois dans son histoire, en 1985.