L'international marocain Achraf Hakimi sera jugé pour viol en France 

Le joueur du PSG est accusé d'avoir agressé sexuellement une jeune femme à son domicile en février 2023.   -  
By Rédaction Africanews

France

La justice a tranché : il y aura bien un procès pour Achraf Hakimi.

Le joueur du PSG est accusé d'avoir agressé sexuellement une jeune femme à son domicile en février 2023. Au terme de trois ans d'information judiciaire, la juge d'instruction a donc décidé, ce mardi, de renvoyer l’international marocain devant la cour criminelle départementale.

En mars 2023, Achraf Hakimi avait été mis en examen pour viol, puis placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de prendre contact avec la victime.

Les deux avaient fait connaissance sur Instagram. La jeune femme s’était ensuite rendue au domicile du joueur dans les Hauts-de-Seine quelques semaines plus tard.

Concernant cette rencontre, deux versions s’opposent.

Le sportif de 27 ans admet des étreintes mutuelles et des échanges de baisers consentis, tandis que la plaignante affirme que le footballeur l'a violée.

Sur X, Achraf Hakimi a dit "attendre avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement."

Dans un communiqué, l’avocate de la plaignante a indiqué que sa cliente accueillait cette ordonnance avec soulagement.

