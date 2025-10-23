CAF Awards 2025 : Hakimi et Salah parmi les favoris pour succéder à Lookman

La Confédération africaine de football a annoncé ce 22 octobre la liste des 10 finalistes en lice pour le Trophée de Joueur africain de l'année 2025. Deux grands noms se démarquent parmi eux.

Achraf Hakimi, classé 6e au dernier Ballon d'Or, a été un élément clé de la saison exceptionnelle du Paris Saint-Germain, couronnée par un titre en Ligue des champions.

De l'autre côté, Mohamed Salah, occupant la 4e place lors du dernier Ballon d'Or, est reconnu comme l'un des meilleurs attaquants à l'échelle mondiale. Le capitaine de l'équipe nationale égyptienne a brillé avec Liverpool, marquant 28 buts au cours de la saison et contribuant au triomphe des Reds en Premier League.

Parmi les autres finalistes, sept joueurs espèrent se faire une place parmi l'élite, à l'image de Victor Osimhen, l'attaquant nigérian a réalisé une saison remarquable depuis son transfert à Galatasaray.

Ces nominés ont été sélectionnés par un panel composé d'entraîneurs africains, de légendes du football et de journalistes, prenant en compte leurs performances du 6 janvier au 15 octobre 2025.

Liste des 10 nominés :

Frank Anguissa (CAM, Naples)

Fiston Mayele (RDC, Pyramids FC)

Mohamed Salah (EGY, Liverpool)

Denis Bouanga (GAB, Los Angeles FC)

Serhou Guirassy (GUI, Dortmund)

Achraf Hakimi (MAR, PSG)

Oussama Lamlioui (MAR, RS Berkane)

Victor Osimhen (NGA, Galatasaray)

Iliman Ndiaye (SEN, Everton)

Pape Matar Sarr (SEN, Tottenham)