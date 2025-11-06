Football : le Marocain Achraf Hakimi incertain pour la CAN 2025

Le défenseur droit du Paris Saint-Germain et du Maroc, Achraf Hakimi, doit lutter contre la montre pour se remettre de sa blessure avant la Coupe d'Afrique des nations qui se déroulera dans son pays natal.

Le PSG a annoncé mercredi que le défenseur serait absent pendant "plusieurs semaines" après avoir subi "une grave entorse à la cheville gauche" lors de la défaite 2-1 contre le Bayern Munich en Ligue des champions mardi. La Coupe d'Afrique commence le 21 décembre.

Luis Díaz a également souhaité à Hakimi "un prompt rétablissement" après que son tacle ait blessé le joueur du PSG et valu à l'ailier du Bayern un carton rouge.

Diaz a marqué les deux buts lors de la victoire éclatante contre le PSG, qui était la 16e victoire consécutive du Bayern toutes compétitions confondues. Mais il a été expulsé pour un tacle imprudent sur Hakimi juste avant la mi-temps.

La jambe gauche de Hakimi semblait coincée lorsqu'il est tombé et il a dû être remplacé.

"Ce fut une soirée riche en émotions. Le football nous rappelle toujours qu'en 90 minutes, tout peut arriver, le meilleur comme le pire. J'étais triste de ne pas pouvoir terminer le match avec mes coéquipiers, mais fier de leurs incroyables efforts", a posté Díaz sur Instagram. "Je souhaite à Hakimi un prompt retour sur le terrain."