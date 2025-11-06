Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Football : le Marocain Achraf Hakimi incertain pour la CAN 2025

Football : le Marocain Achraf Hakimi incertain pour la CAN 2025
Le Marocain Achraf Hakimi à un match de demi-finale masculine de football lors des Jeux olympiques d'été de 2024, le lundi 5 août 2024, au stade de Marseille, en France   -  
Copyright © africanews
Julio Cortez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

avec AP

France

Le défenseur droit du Paris Saint-Germain et du Maroc, Achraf Hakimi, doit lutter contre la montre pour se remettre de sa blessure avant la Coupe d'Afrique des nations qui se déroulera dans son pays natal.

Le PSG a annoncé mercredi que le défenseur serait absent pendant "plusieurs semaines" après avoir subi "une grave entorse à la cheville gauche" lors de la défaite 2-1 contre le Bayern Munich en Ligue des champions mardi. La Coupe d'Afrique commence le 21 décembre.

Luis Díaz a également souhaité à Hakimi "un prompt rétablissement" après que son tacle ait blessé le joueur du PSG et valu à l'ailier du Bayern un carton rouge.

Diaz a marqué les deux buts lors de la victoire éclatante contre le PSG, qui était la 16e victoire consécutive du Bayern toutes compétitions confondues. Mais il a été expulsé pour un tacle imprudent sur Hakimi juste avant la mi-temps.

La jambe gauche de Hakimi semblait coincée lorsqu'il est tombé et il a dû être remplacé.

"Ce fut une soirée riche en émotions. Le football nous rappelle toujours qu'en 90 minutes, tout peut arriver, le meilleur comme le pire. J'étais triste de ne pas pouvoir terminer le match avec mes coéquipiers, mais fier de leurs incroyables efforts", a posté Díaz sur Instagram. "Je souhaite à Hakimi un prompt retour sur le terrain."

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.