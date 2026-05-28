Industrialisation en Afrique : le Maroc dépasse l’Afrique du Sud

Maroc
Le Maroc est désormais en tête du classement de l’industrialisation en Afrique, selon l’Indice 2025 publié par la Banque africaine de développement.
Le pays dépasse l’Afrique du Sud, longtemps leader du continent, grâce notamment à la croissance de son industrie automobile et à la diversification de son économie.
Les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et des phosphates transformés figurent parmi les principaux moteurs de cette progression.
Malgré ces avancées, le rapport souligne plusieurs défis, notamment le renforcement des chaînes de valeur locales, l’augmentation du commerce intra-africain et la réduction des écarts de développement entre les régions du continent.
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