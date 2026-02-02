Bienvenue sur Africanews

Football : Ademola Lookman s'engage avec l’Atlético Madrid

La finale de l'Europa League entre l'Atalanta et le Bayer Leverkusen à l'Aviva Stadium de Dublin, en Irlande, le mercredi 22 mai 2024. (AP Photo/Frank Augstein)   -  
By Laetitia Lago Dregnounou

Etats-Unis

L’international nigérian Ademola Lookman s’est engagé avec l’Atlético Madrid pour près de 40 millions de dollars.

Après trois saisons et demie passées à l’Atalanta Bergame, le Ballon d’Or africain 2024 rejoint le club rojiblanco afin de renforcer le secteur offensif de l’équipe dirigée par Diego Simeone. Après plusieurs semaines de négociations l’attaquant de 28 ans quitte finalement l’Italie pour relever un nouveau défi en Liga. Malgré un début de saison discret en Serie A et une troisième place obtenue avec le Nigeria lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, Lookman laisse une empreinte majeure à Bergame.

Avec 55 buts et 27 passes décisives sous le maillot de l’Atalanta, il est entré dans l’histoire du club grâce à son triplé retentissant en finale de la Ligue Europa 2024 face au Bayer Leverkusen, offrant ainsi au club italien le premier trophée européen de son histoire.

Avec ses 41 apparitions sous les couleurs du Nigeria, Ademola Lookman, est passé entre autres par RB Leipzig en Bundesliga, par Fulham ou encore Leicester en Angleterre avant de poser ses valises en Espagne.

