Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Sherif Fathy, et le gouverneur de Louxor, Abdel Muttalib Emara, ont inauguré les tombes d’Amenhotep « Rabouya » (TT416) et de son fils Samut (TT417) dans la région d’El-Khokha, sur la rive ouest de Louxor, le jeudi 14 mai 2026, à l’issue des travaux de restauration et d’aménagement du site.

M. Fathy a souligné que la préservation archéologique constituait une priorité absolue pour garantir la durabilité pour les générations futures.

Il a décrit le projet comme un parcours s'étendant de 2015 à 2026, et a remercié le gouverneur ainsi que l'équipe archéologique pour la réussite de ce projet.

Le ministre a souligné que la coopération avec le secteur privé pour les services sur site améliorera l’expérience des visiteurs, sous la supervision stricte du ministère. « Le développement doit s’accompagner d’efforts de conservation guidés par des indicateurs de performance clairs », a-t-il ajouté.

Le gouverneur Emara a déclaré que Louxor continue de révéler de nouveaux secrets grâce aux efforts du ministère et de la mission, soulignant le statut de Louxor en tant que capitale du tourisme culturel et son développement continu.

Il a déclaré que les projets d'assainissement « Decent Life » seraient mis en œuvre en juillet afin de protéger les sites de Cisjordanie contre les eaux souterraines, avant la haute saison en octobre.

Le secrétaire général de la SCA, Hisham El-Leithy, a déclaré que l'ouverture de deux tombes antiques restaurées à Louxor constituait un atout majeur pour les sites archéologiques du pays, en raison de leur valeur historique et culturelle exceptionnelle.