Football : Salah sur le banc de Liverpool pour le 2e match consécutif

Mohamed Salah a été laissé hors du onze de départ de Liverpool par l’entraîneur Arne Slot mercredi, pour le deuxième match consécutif de Premier League, ce qui pourrait être le signe du déclin du statut de l’ailier égyptien lors de sa neuvième saison au club.

Salah a été nommé remplaçant pour le match à domicile contre Sunderland, n’entrant qu’à la mi-temps — sans parvenir à marquer — lors d’un match nul 1-1 à Anfield.

Dimanche, l’ailier égyptien était resté sur le banc lors de la victoire 2-0 de Liverpool à West Ham. C’était la première fois que Salah ne débutait pas un match de championnat sous Slot, arrivé à l’intersaison 2024 et champion dès sa première saison — grâce notamment aux 29 buts de Salah, meilleur buteur du championnat.

Slot a reconnu que Salah n’était pas content d’avoir été écarté le week-end dernier, mais qu’il "s’était très bien comporté" et restait "un grand professionnel". Cela n’a pas suffi à lui redonner sa place trois jours plus tard, Slot préférant maintenir Dominic Szoboszlai sur l’aile droite — apparemment pour son travail sans le ballon.

"En première mi-temps, nous avons mis Szoboszlai à droite pour être suffisamment solides défensivement et éviter d’encaisser autant que ces dernières semaines", a déclaré Slot.

Liverpool doit encore jouer trois matchs — deux en Premier League et un en Ligue des champions — avant que Salah ne rejoigne l’Égypte pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Slot a refusé de dire si Salah réintégrerait l’équipe pour le prochain match de Liverpool, à Leeds samedi. "Je n’ai pas encore réfléchi à la manière dont nous jouerons ce week-end contre Leeds", a-t-il déclaré. "J’ai une idée de ceux qui débuteront, mais je ne dirai rien."

Salah a inscrit quatre buts en Premier League cette saison.