Numérique : l’Égypte vise 6 milliards de dollars d’exportations en 2026

L’Égypte poursuit sa stratégie de développement de l’économie numérique avec l’ambition d’atteindre 6 milliards de dollars d’exportations dans le secteur de l’externalisation en 2026.

L’objectif a été annoncé par le ministre des Télécommunications et des Technologies de l’information, Raafat Hendy, lors d’une réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouly.

L’an dernier, les exportations liées à l’externalisation – qui comprennent notamment les centres d’appels, le support technique et les services informatiques fournis à des clients étrangers – ont généré près de 5,2 milliards de dollars.

Le gouvernement souhaite également renforcer les exportations numériques dans leur ensemble. Celles-ci ont atteint 7,4 milliards de dollars en 2025 et englobent des activités plus larges comme le développement de logiciels, les services cloud, les applications numériques ou encore les solutions d’intelligence artificielle.

Pour soutenir cette croissance, Le Caire prévoit d’intégrer les activités de conception électronique et de semi-conducteurs dans son programme national de promotion des exportations. Un accord doit prochainement être signé avec le ministère de l’Investissement afin d’accélérer le développement de ces secteurs stratégiques.

Le numérique occupe une place croissante dans l’économie égyptienne. Le secteur des technologies de l’information et de la communication représente actuellement 5,8 % du PIB du pays. Les autorités visent une contribution de 8 % à l’horizon 2030.

Parallèlement, l’Égypte poursuit le développement de son industrie électronique. Quinze marques produisent désormais des téléphones mobiles localement. Après une production estimée à 3 millions d’appareils en 2024, le pays est passé à 10 millions d’unités en 2025, avec un objectif dépassant 15 millions de téléphones par an dans les prochaines années.

Les autorités investissent également dans les infrastructures numériques. Le programme comprend le déploiement de la 5G, l’extension du réseau de fibre optique et l’amélioration de la couverture mobile sur l’ensemble du territoire. Près de 3 000 nouvelles antennes relais doivent être installées cette année et plus de 9 000 supplémentaires au cours des trois prochaines années.

Depuis 2019, plus de 6 milliards de dollars ont été investis dans la modernisation des réseaux fixes et mobiles. En février dernier, les quatre opérateurs de télécommunications du pays ont également obtenu de nouvelles fréquences représentant un investissement total de 3,5 milliards de dollars.

Enfin, l’Égypte travaille à l’élaboration d’une stratégie nationale dédiée aux centres de données. Les autorités souhaitent profiter de la position géographique du pays pour attirer des investissements dans les infrastructures de cloud computing et d’intelligence artificielle, tout en développant des centres connectés à des sources d’énergie renouvelable.

Cette stratégie s’inscrit dans la volonté de faire de l’Égypte un pôle régional des services numériques et des technologies de pointe.