Tunisie : l'exposition Italianisances au Palais Ahmed Bey de La Marsa

Le Palais Ahmed Bey de La Marsa, récemment restauré, a ouvert ses portes pour accueillir une exposition intitulée Italianisances, qui met en lumière l'empreinte italienne sur l'architecture tunisienne.

Organisée par l'association Nous Tous avec l'AMIT, le LAAM et le Centre Culturel Dante Alighieri, et soutenue par la Fondation Rosa Luxemburg, l'exposition se tient à La Marsa avant de se déplacer à l'Ecole Nationale d'Architecture et d'Urbanisme et à la Galerie El Teatro à Tunis

L'exposition, divisée en quatre sections et présentée sur 13 panneaux, retrace l'influence italienne depuis les édifices religieux de la Medinaâ jusqu'aux quartiers européens du XIXe siècle et aux palais beylicaux, en passant par les établissements ruraux de la vallée de la Medjerda. Construit en 1847 par le comte Giuseppe Raffo, le palais Ahmed Bey reflète lui-même l'influence architecturale italienne, ce qui en fait un premier lieu symbolique.

Les organisateurs affirment que l'initiative est à la fois culturelle et éducative, visant à préserver et à promouvoir le patrimoine souvent négligé de la Tunisie.