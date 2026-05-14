Soudan : les épées Kaskara, une "tradition sacrée" depuis plusieurs siècles

Au marché arabe de Daim, à Port-Soudan, les marchands Bejas polissent et vendent des épées Kaskara. Avec leurs lames droites à double tranchant, elles sont traditionnellement portées lors des mariages ou des voyages. Elles symbolisent l'identité des Soudanais de l'Est.

Hamed Boli, marchand d’épées, explique que le Kaskara est entrée durablement dans la culture soudanaise et représente aujourd’hui une fierté pour le peuple.

"Les Bejas de l’est du Soudan restent attachés à leurs coutumes et traditions, incarnées par l’épée, le poignard et le fouet. Ce que l’on voit sur ce marché représente le patrimoine et la culture des habitants de l’est du Soudan", raconte le marchand d'épées.

"Jusqu'à présent, lorsqu'une personne originaire de Beja porte une épée et un poignard, cela est considéré comme une tradition sacrée. Ils croient qu'un chevalier doit porter une épée lors de ses voyages et de ses déplacements. Même lors d'événements sociaux, le marié et ses compagnons portent des épées, respectant ainsi ces coutumes", précise-t-il.

Le Kaskara n’est pas qu’une simple épée, il incarne des siècles d'histoire, d'influence et de savoir-faire. Il s'agit de l'une des épées les plus emblématiques de la région du Sahel oriental, décrite par les experts comme une fusion entre l'artisanat africain et les techniques de fabrication d'épées arabes et européennes.

Dans le marché de daim, d’autres pièces emblématiques de la culture soudanaise sont mises en avant. Taher Ibrahim Mohamed propose des tissus typiques de la région.

"Ici, nous vendons des vêtements soudanais spécifiques aux tribus de l’est du Soudan, auxquelles appartiennent les tribus Beja et celles vivant à Port-Soudan. [Ces vêtements] font partie du costume national traditionnel soudanais", confie-t-il.

Les artisans et les commerçants du marché arabe de Daim à Port-Soudan, accueillent chaque jour des touristes et des locaux, avec qui ils partagent fièrement leur héritage culturel.