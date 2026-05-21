Maroc : la Morroco Gaming Expo réunit le monde du jeu vidéo

La 3ème édition de la Morocco Gaming Expo est lancée. Pendant quatre jours, l’exposition mettra à l’honneur des développeurs, des gamers, des personnages de cosplay inspirés des jeux vidéo et des anime, aux côtés d’entreprises spécialisées dans les accessoires de jeu.

Les visiteurs pourront également découvrir les nouvelles avancées technologiques.

« ... Le défi consiste à développer une industrie du jeu au Maroc, d’autant plus que le marché mondial représente environ 300 milliards de dollars. Notre objectif est d’atteindre 1 % de ce marché, car ce secteur peut devenir une solution alternative aux défis de l’emploi auxquels nous sommes confrontés, comme de nombreux autres pays.», a déclaré Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc.

L’organisation de ce salon intervient à un moment où le Maroc souhaite développer l’industrie du jeu vidéo et encourager les jeunes à se lancer dans les domaines de la programmation, du design et de l’e-sport, au sein d’un marché mondial estimé à plusieurs milliards de dollars.

« Notre perception de l’Afrique, de l’Afrique du Nord et de la région MENA en général est en train de changer radicalement, car au début, on se disait : oui, on nous prend en compte pour créer des jeux, mais pas pour les vendre. Et on se disait : d’accord, on peut recruter en Afrique, mais on ne peut pas vendre en Afrique. Et les choses changent radicalement ces derniers temps. Il y a vraiment, je dirais, un réveil du marché. Il y a clairement beaucoup plus d’intérêt. Et cela tient aussi au fait qu’ils s’identifient davantage maintenant, car ce sont des produits africains destinés à un public africain. », a indiquéKawtar Jalili, fondatrice du studio de jeux « Kiddo Interactive ».

Les développeurs marocains tentent de s’imposer comme des acteurs majeurs de l’industrie mondiale du jeu vidéo. Avec un marché mondial estimé à quelque 300 milliards de dollars, le défi pour de nombreuses entreprises présentes au salon du jeu vidéo de Rabat est de savoir comment s’approprier 1 % de ce gâteau.

« L’intelligence artificielle facilite le développement des jeux vidéo, notamment sur le plan artistique, comme pour les graphismes. Si le budget est insuffisant pour développer un jeu ou embaucher des développeurs et des graphistes, l’IA peut aider dans ce cas. Je continue de penser qu’elle n’a pas encore atteint le niveau de ce que les humains peuvent créer, mais elle permet de gagner du temps. », a expliqué Ayman Jbari, développeur de jeux chez AJB Game Studio.

Pour sa 3ème édition, la Morocco Gaming Expo accueille plus de 100 exposants venus de 24 pays, dont les États-Unis, la Corée du Sud et la France jusqu’au 24 mai.