Guerre Israël-Hamas : des Tunisiens manifestent devant l'ambassade des USA

Des dizaines de manifestants ont organisé un sit-in devant l'ambassade américaine à Tunis mardi, demandant l'expulsion de l'ambassadeur américain et une législation pour criminaliser la normalisation avec Israël.

La manifestation, organisée par des groupes de défense de la cause palestinienne, s'est déroulée sous haute sécurité. Les manifestants ont monté des tentes, brandi des drapeaux palestiniens et tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire des messages appelant à mettre fin à la guerre ou accusant les États-Unis de soutenir le génocide à Gaza.

D'autres portaient des pancartes avec des images de dirigeants palestiniens et scandaient des

La manifestation marquait l'anniversaire de l'attaque du Hamas contre Israël en 2023 et visait à maintenir la pression publique alors que le conflit se poursuit à Gaza.

Les organisateurs ont fait circuler une pétition demandant l'interdiction de tout lien diplomatique ou économique avec Israël et ont appelé les législateurs tunisiens à agir rapidement.

Ahmed Al-Kahlawi, président de l'Autorité nationale tunisienne pour le soutien à la résistance et l'opposition à la normalisation, s'est adressé à la foule en faisant l'éloge de la résistance palestinienne et en exhortant les gouvernements de la région à rompre tous les liens avec Israël.

"C'est un hommage au peuple palestinien lui-même, qui ne s'est pas rendu", a-t-il déclaré. Ce peuple est le visage de la renaissance arabe. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un mouvement mondial, une renaissance et un développement de la pensée politique mondiale qui s'oppose à un mouvement inhumain, qui est le mouvement sioniste."

Les manifestants ont également condamné les gouvernements arabes pour leur silence et ont demandé l'ouverture immédiate des points de passage pour permettre à l'aide humanitaire d'entrer dans la bande de Gaza.

Ils promettent de poursuivre les manifestations jusqu'à ce que leurs demandes, y compris le renvoi de l'ambassadeur, la législation anti-normalisation et l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, soient satisfaites.