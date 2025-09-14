Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Une flottille internationale quitte la Tunisie et se dirige vers Gaza

Des sympathisants regardent un bateau faisant partie de la flottille Global Sumud partir pour Gaza dans le port tunisien de Bizerte 13/09/25   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Greta Thunberg

Une flottille internationale d'activistes cherchant à briser le blocus israélien de Gaza a quitté la Tunisie samedi. 

L’escale de la flottille Global Summum dans le pays nord africain, a été marqué par des retards dus aux conditions météorologiques et des attaques présumées de drones.

L’activiste suédoise Greta Thunberg et l'ancienne maire de Barcelone Ada Colau, font partie des passagers de la vingtaine de navires ayant pour objectif de naviguer vers Gaza avec une quantité symbolique d'aide humanitaire pour les Palestiniens.

« Nous n'avons pas peur. Le but, rappelez-vous, le but de ce genre d'attaques est de dégonfler l'énergie des gens, de les distraire et de les ébranler. En réalité, cela permet de rassembler les gens. », a déclaré Rana Hamida, participante palestinienne et capitaine de navire.

Alors que le groupe d'activistes a prévu de s'arrêter à Tunis pour permettre à d'autres bateaux de le rejoindre.

Le groupe a déclaré que ses bateaux avaient été attaqués lundi et mardi soir de la semaine dernière par des drones qui ont lâché des projectiles qui ont provoqué des incendies sur les bateaux.

La flottille a été déplacée à Bizerte jeudi. De nombreux bateaux tunisiens n'ont pas pu continuer, confrontés à des difficultés techniques et incapables de se rendre à Bizerte depuis la ville portuaire de Sidi Bou Saïd, près de Tunis.

Articles Connexes

Les plus consultés

Articles Connexes

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.