Une flottille internationale quitte la Tunisie et se dirige vers Gaza

Greta Thunberg
Une flottille internationale d'activistes cherchant à briser le blocus israélien de Gaza a quitté la Tunisie samedi.
L’escale de la flottille Global Summum dans le pays nord africain, a été marqué par des retards dus aux conditions météorologiques et des attaques présumées de drones.
L’activiste suédoise Greta Thunberg et l'ancienne maire de Barcelone Ada Colau, font partie des passagers de la vingtaine de navires ayant pour objectif de naviguer vers Gaza avec une quantité symbolique d'aide humanitaire pour les Palestiniens.
« Nous n'avons pas peur. Le but, rappelez-vous, le but de ce genre d'attaques est de dégonfler l'énergie des gens, de les distraire et de les ébranler. En réalité, cela permet de rassembler les gens. », a déclaré Rana Hamida, participante palestinienne et capitaine de navire.
Alors que le groupe d'activistes a prévu de s'arrêter à Tunis pour permettre à d'autres bateaux de le rejoindre.
Le groupe a déclaré que ses bateaux avaient été attaqués lundi et mardi soir de la semaine dernière par des drones qui ont lâché des projectiles qui ont provoqué des incendies sur les bateaux.
La flottille a été déplacée à Bizerte jeudi. De nombreux bateaux tunisiens n'ont pas pu continuer, confrontés à des difficultés techniques et incapables de se rendre à Bizerte depuis la ville portuaire de Sidi Bou Saïd, près de Tunis.
