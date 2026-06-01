Tunisie : le pays d’Afrique où la population vieillit le plus vite

La Tunisie fait face à une transformation démographique majeure. Selon les résultats du dernier recensement, les personnes âgées de plus de 60 ans représentent désormais 17 % de la population, faisant du pays celui où le vieillissement progresse le plus rapidement sur le continent africain.

En une décennie, le nombre de seniors a fortement augmenté, obligeant les autorités à repenser les politiques sociales et sanitaires pour répondre à cette nouvelle réalité.

Dans la société tunisienne, la prise en charge des personnes âgées repose encore largement sur les familles. De nombreux enfants continuent d’assumer la responsabilité de leurs parents âgés, souvent maintenus à domicile jusqu’à la fin de leur vie. Mais l’évolution démographique et les changements de mode de vie rendent cette mission de plus en plus complexe.

Le recours aux auxiliaires de vie reste encore limité, alors que la demande ne cesse de croître. Plusieurs familles peinent à trouver du personnel qualifié pour accompagner leurs proches au quotidien.

Face à cette situation, les spécialistes de la gériatrie alertent sur la nécessité d’adapter rapidement les structures d’accompagnement et les services de soins. Lors d’un récent congrès consacré au vieillissement à Hammamet, les experts ont insisté sur l’importance du maintien à domicile des personnes âgées, tout en développant des dispositifs de soutien aux familles.

L’objectif est de préserver le modèle familial tunisien tout en s’inspirant des expériences mises en place dans d’autres pays confrontés au même défi démographique.

Au-delà de l’accompagnement social, la question médicale devient également centrale. Pour répondre à la hausse du nombre de seniors, le ministère tunisien de la Santé a annoncé la création d’une spécialité médicale dédiée à la gériatrie. Cette formation, d’une durée de cinq ans, doit être lancée à la prochaine rentrée universitaire.

Avec l’allongement de l’espérance de vie et la baisse progressive de la natalité, la Tunisie entre dans une nouvelle phase de son développement démographique. Un défi qui nécessitera des adaptations importantes dans les domaines de la santé, de la protection sociale et de l’organisation familiale.