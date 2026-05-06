Biennale de Venise : les FEMEN et les Pussy Riot dénoncent le retour de la Russie

À l’occasion des avant-premières presse de la plus grande exposition d'art contemporain au monde, des militantes de FEMEN et les membres de Pussy Riot ont mené pour la première fois une action commune pour dénoncer le retour de la Russie. Cagoules roses sur la tête, seins nus et fumigènes à la main, elles ont manifesté mercredi devant le pavillon russe. « Nous sommes ici pour rappeler que la seule culture russe, le seul art russe aujourd’hui, c’est le sang », a déclaré Inna Shevchenko, une des leaders et visage médiatique du groupe FEMEN. Les organisateurs précisent que le pavillon russe restera fermé au public. Les performances seront enregistrées puis diffusées sur écrans pendant toute la durée de l’exposition. Cette décision intervient après la démission du jury international, qui a évoqué la participation de pays visés par des enquêtes de la Cour pénale internationale. Elle s’inscrit aussi dans un contexte de pression de l’Union Européenne, qui a menacé de retirer 2 millions d’euros de financement. La Russie était absente en 2024, après le retrait de ses artistes en 2022 à la suite de l’invasion de l’Ukraine. Les organisateurs rappellent que le pavillon, propriété de la Russie depuis 1914, ne peut être exclu. Les critiques estiment au contraire que les grands rendez-vous culturels doivent tenir compte du contexte géopolitique. Le président de la Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, défend cette position en présentant l’art comme un espace neutre. Les autorités ukrainiennes et plusieurs ministres européens de la Culture dénoncent une décision qui pourrait, selon eux, occulter des crimes de guerre présumés.